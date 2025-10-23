ВС России установили контроль над большей частью дельты Днепра под Херсоном

В Херсонской области российские военные взяли под контроль большую часть дельты Днепра. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Большая часть площади дельты Днепра — теперь под нашим контролем», — заявил глава региона.

До этого Сальдо сообщил, что бойцы группировки войск «Днепр» заняли плацдарм на острове Карантинный, форсировав Днепр и подавив огневые точки украинских боевиков.

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ накрыли КАБами подразделение ВСУ численностью от 200 до 250 бойцов. Позиции боевиков находились в Камышанах в Херсонской области. Пока неизвестно, сколько бойцов ВСУ или было ранено, но эту информацию уточнят в ближайшее время.