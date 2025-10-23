ВС России заняли плацдарм на острове Карантинный

Военнослужащие группировки войск «Днепр» после успешной переправы через реку Днепр закрепились на плацдарме острова Карантинный. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Разведчики и десантники провели операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный в Херсоне», — написал он.

Сальдо уточнил, что российские бойцы после высадки на берег подавили огневые точки и отразили контратаки ВСУ. Сейчас плацдарм надежно закреплен, проводится минирование подступов и организация снабжения.

Успешное проведение операции, как отметил губернатор, открыло новые возможности для контроля армией над западной частью Херсона.

Ранее Сальдо заявил, что ВС России контролируют промышленную зону Херсона на левобережье Днепра и дачные поселки на островах в низовьях реки. Эти действия он назвал началом процесса установления контроля над городом.