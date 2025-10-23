Президент Украины Владимир Зеленский допустил заморозку боевых действий, чтобы выждать время. Он осознал, что находится в безвыходном положении, сообщил австрийский полковник Маркус Райснер YouTube-каналу ntv Nachrichten .

«С моей точки зрения, это явный признак того, что Украине становится все труднее. Особенно сейчас, после огромной неудачи в отношении переговоров с [президентом США] Дональдом Трампом» — сказал он.

Добившись своего Зеленский, по мнению офицера, использует заморозку для подготовки к продолжению боевых действий. Райснер заявил, что украинская армия неспособна продержаться без западной помощи, которая почти прекратилась.

Ранее Трамп объявил об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Он призвал стороны украинского конфликта остановиться на текущих позициях и прекратить бои.