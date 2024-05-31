Оказывая военную помощь и передавая Украине ракеты Storm Shadow, Великобритания не вводила ограничений на их применение. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил об этом на брифинге, который транслировали на Youtube-канале NATO News .

«Великобритания предоставляла крылатые ракеты Storm Shadow в течение длительного времени безо всяких ограничений», — сказал он.

Столтенберг заявил, что это не единственная страна, передававшая свое оружие без каких-либо условий его применения. По его мнению, Украина «имела право» поражать российские объекты, которые использовались для атак по ее территории, но делать это «в ответственной манере» и с соблюдением международных норм. Генсек не стал отвечать на вопрос о том, как такие атаки помогут защитить Харьков.

Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак подтвердил, что британские ракеты уже использовали для ударов по России. США, в отличие от других стран НАТО, обеспокоил риск попадания западных снарядов в ядерные системы раннего предупреждения.