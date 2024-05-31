ВСУ отступили в Харьковской области на 8-9 км

Российские войска с начала года взяли под контроль 880 квадратных километров территории в зоне проведения спецоперации. На ключевых участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров, заявил на заседании совета министров обороны ОДКБминистр обороны Андрей Белоусов. Его процитировал телеканал «Звезда» .

«Продвижение идет на всех тактических направлениях. В результате наших активных действий на важных участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров», — сказал он.

В мае российские подразделения, по словам министра, заняли 28 населенных пунктов, перехватили более тысяч дронов, свыше 250 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, полсотни ракет ATACMS. Украинские войска потеряли более 35 тысяч бойцов и свыше 2700 единиц вооружений.

Белоусов заявил, что с начала года под контроль России перешла территория площадью 880 квадратных километров. Украина, по его словам, утратила наступательный потенциал, но продолжила убеждать Запад в готовности сражаться до последнего.

Министр сообщил, что благодаря отражению массированной атаки в Крыму удалось спасти сотни жизней. По его словам, военные остановили 10 ракет ATACMS, направленных на Крымский мост.