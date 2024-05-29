Украинский чиновник подтвердил использование британских ракет для атак на Россию

Советник Сак: ВСУ уже наносили удары Storm Shadow по РФ с разрешения Британии

Поставленные Великобританией ракеты Storm Shadow уже использовали для ударов по объектам на территории России. Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак заявил об этом агентству Bloomberg .

Журналист спросил его о перспективе снятия запрета на удары западным оружием по российской территории. Сак заявил, что «есть прецедент» — атаки своим оружием разрешили британские власти.

«Они уже ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими дальнобойные ракеты Storm Shadow. И мы успешно их используем», — сказал он.

Сак прокомментировал выделение пакета помощи США объемом 61 миллиард долларов. Он заявил, что Украина действительно долго ждала эти деньги. Однако по его мнению, никогда не поздно оказать поддержку.

Вооруженные силы Украины применили Storm Shadow для ударов по Луганску, Бердянску, Геническу и Скадовску в мае–июне 2023 года. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отказался публично подтверждать отсутствие ограничений на использование поставленных вооружений.