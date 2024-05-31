NYT: Пентагон сообщит Киеву, куда в России можно бить оружием США

Президент США Джо Байден под давлением советников разрешил Украине наносить ограниченные удары по России. Инструкции с указанием целей получил Пентагон, сообщила газета The New York Times .

По информации журналистов, американский лидер одобрил лишь ограниченные атаки по российской территории. Представитель Белого дома заверил, что позиция США в отношении запрета на использование систем ATACMS или ударов дальнего действия внутри России не изменилась.

«Недавно президент поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать поставляемое США оружие для противодействия огневым действиям в Харьковской области», — заявил он.

Источники издания заявили, что власти США окончательно изменили свою позицию в четверг, 30 мая. Официальные приказы передали в Пентагон только в начале этой недели. Американцы передадут информацию украинским коллегам.

Украинская армия сможет использовать дальнобойные вооружения лишь при поддержке космической разведки стран Запада, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она предупредила, что ответственность за потенциальные удары понесет НАТО.