Удары ВСУ по системам оповещения в России разозлили Белый дом

Вооруженные силы Украины нацелили свои беспилотники на российские ядерные системы раннего предупреждения, не задействованные в спецоперации. Власти США опасаются серьезной эскалации, сообщила газета The Washington Post .

Поводом для беспокойства стали две атаки, отбитые российскими ПВО на текущей неделе. По информации издания, украинские военные нацелили дроны на радиолокационные станции, предназначенные для противовоздушной обороны и предупреждения о ядерных запусках со стороны Запада.

«Это чувствительные места, потому что Россия может почувствовать, что ее возможности стратегического сдерживания подвергаются нападению, что может подорвать способность России поддерживать ядерное сдерживание против Соединенных Штатов», — заявил американский чиновник.

Украинский источник оправдался тем, что РЛС якобы использовали для наблюдения за пусками ракет и дронов ВСУ в зоне спецоперации, но чиновник из США опроверг эту информацию. Американские власти передали украинским свои опасения.

Президент США Джо Байден не решил, снимать ли запрет для Украины на удары по России западным оружием. Источники Politico рассказали о дискуссии в Белом доме по этому поводу.