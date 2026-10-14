В Ростовской области за ночь ликвидировали 160 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 160 украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке, в ходе отражения которой было уничтожено и подавлено более 160 БПЛА», — написал он.

Дроны сбили в Каменске-Шахтинском и восьми районах: Кашарском, Каменском, Миллеровском, Тарасовском, Морозовском, Чертковском, Тацинском и Шолоховском. Данных о пострадавших и последствиях на земле пока не поступало.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сегодня с полуночи сообщает об уничтожении беспилотников в столичном регионе. В период с 00:00 до 06:00 количество сбитых БПЛА достигло 116.

Кроме того, этой ночью беспилотники уничтожили в Самарской области. По предварительным данным, в результате ЧП погиб человек.