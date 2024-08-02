В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников, силы противовоздушной обороны приведены в боеготовность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал глава региона

Гусев предупредил жителей, чтобы следили за оповещениями от областного правительства или от МЧС России.

До этого группа украинских дронов атаковала три населенных пункта в Белгородской области — город Шебекино, село Нежегель в Шебекинском городском округе и село Илек-Пеньковка в Краснояружском районе.

В Курской области в результате атаки беспилотника ВСУ, ударившего по микроавтобусе недалеко от станции Глушково, пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Ранее в Севастополе сработала система ПВО. Российские зенитчики сбили над городом больше четырех воздушных целей. Позже в Севастополе оцепили часть проспекта Генерала Острякова из-за суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS, упавших на дорогу.