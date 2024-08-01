Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Боевики ВСУ дронами нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, по предварительным данным, пострадавших среди местных жителей в результате ЧП нет.
В городе Шебекино после сброса взрывного устройства с дрона посечен забор, повреждена стена надворной постройки и выбиты стекла на территории частного домовладения.
«Два FPV-дрона в селе Нежеголь Шебекинского городского округа атаковали частный сектор — окна выбиты в двух домах. Также кровля пробита в одном из домов», — добавил Гладков.
Беспилотник также нанес удар по селу Илек-Пеньковка Краснояружского района, там загорелся частный дом. Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали пожар.
Днем ранее многоэтажка загорелась в Шебекине после обстрела ВСУ.