Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Боевики ВСУ дронами нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, по предварительным данным, пострадавших среди местных жителей в результате ЧП нет.

В городе Шебекино после сброса взрывного устройства с дрона посечен забор, повреждена стена надворной постройки и выбиты стекла на территории частного домовладения.

«Два FPV-дрона в селе Нежеголь Шебекинского городского округа атаковали частный сектор — окна выбиты в двух домах. Также кровля пробита в одном из домов», — добавил Гладков.

Беспилотник также нанес удар по селу Илек-Пеньковка Краснояружского района, там загорелся частный дом. Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали пожар.

Днем ранее многоэтажка загорелась в Шебекине после обстрела ВСУ.