Водитель и пассажирка пострадали после атаки ВСУ на микроавтобус в Курской области

Смирнов: дрон ВСУ атаковал микроавтобус в Глушкове, два человека пострадали

Украинский беспилотник нанес удар по микроавтобусу недалеко от станции Глушково Глушковского района Курской области, в результате пострадали мужчина и женщина. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Украинский коптер атаковал микроавтобус. Ранения получили водитель и одна из пассажирок. Их отвезли в Глушковскую районную больницу, где оказывают медицинскую помощь», — написал он.

Утром в четверг ВСУ нанесли удар по селу Нежеголь и городу Шебекино в Белгородской области. Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов заявлял, что пострадали частные дома мирных жителей.

В ночь на 28 июля под Курском загорелась нефтебаза, которую атаковали украинские дроны. После ударов вспыхнули три резервуара с топливом, работники промышленного объекта и местные жители не пострадали.