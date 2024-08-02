В Севастополе оценили часть проспекта из-за суббоеприпасов сбитой ракеты

В Севастополе оцепили часть проспекта Генерала Острякова из-за множества суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS, валяющихся на дороге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание жителей, которые проживают в районе проспекта Генерала Острякова 242 корпус 2. Сейчас оперативные службы оцепили часть проспекта, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS», — написал глава города.

Развожаев пояснил, что оперативные службы будут убирать суббоеприпасы, а также решать, можно ли транспортировать ракету на полигон для уничтожения. На месте работает оперштаб, сотрудники МЧС и пиротехники.

Губернатор призвал людей не покидать свои дома, плотно закрыть окна и не подходить к ним, пока не прозвучит оповещение о завершении всех работ.

Ранее российские зенитчики сбили над Севастополем больше четырех воздушных целей. В районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе рухнула часть сбитой ракеты, а в районе улицы Острякова упали обломки.