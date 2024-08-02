Массированную атаку БПЛА отразили в Севастополе

Российские силы ПВО сбили над Севастополем больше четырех воздушных целей. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей», — написал он.

Глава региона добавил, что спасатели получили сообщение о том, что в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе рухнула часть сбитой ракеты. Также обломки упали в районе улицы Острякова, после этого загорелись части сбитого БПЛА.

Обломки сбитых воздушных целей обнаружили в районе улицы Симонка и Учкуевки. Информация о пострадавших уточняется.

По предварительным данным, сбитые воздушные цели были начинены поражающими металлическими элементами, отметил Развожаев.

Он предупредил севастопольцев, что не нужно подходить к обломкам и частям сбитых ракет. Сейчас все городские службы работают в усиленном режиме.

Ранее в Севастополе сработала система ПВО. Жителей города призвали соблюдать меры безопасности.