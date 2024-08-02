В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе российские зенитчики начали уничтожать воздушные цели, все службы привели в состояние боевой готовности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал глава города.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Пока нужно оставаться во временных укрытиях или других безопасных местах, не находиться на открытом пространстве.

Губернатор предупредил, что основную опасность представляют осколки.

Ранее в Курской области объявили ракетную опасность, людей призывали не покидать укрытий.

До этого в шести регионах страны российские военные перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников и управляемую ракету «Нептун-МД». Последнюю сбили в Курской области.

Ранее в Калужской области ликвидировали дрон ВСУ самолетного типа, обошлось без пострадавших.