В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе российские зенитчики начали уничтожать воздушные цели, все службы привели в состояние боевой готовности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал глава города.
Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Пока нужно оставаться во временных укрытиях или других безопасных местах, не находиться на открытом пространстве.
Губернатор предупредил, что основную опасность представляют осколки.
Ранее в Курской области объявили ракетную опасность, людей призывали не покидать укрытий.
До этого в шести регионах страны российские военные перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников и управляемую ракету «Нептун-МД». Последнюю сбили в Курской области.
Ранее в Калужской области ликвидировали дрон ВСУ самолетного типа, обошлось без пострадавших.