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    В Сочи на набережной произошел пожар после атаки безэкипажных катеров

    В Сочи после атаки БЭК ВСУ начался пожар на набережной, пострадал один человек

    Фото: РИА «Новости»

    Украинские безэкипажные катера (БЭК) ВСУ атаковали Сочи, на набережной произошло возгорание. Пострадал один человек, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

    «В Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной», — сообщили в оперштабе.

    После пожара к месту происшествия прибыли оперативные и специальные службы. Специалисты обследуют территорию, выяснят причины возгорания. Пострадавшему окажут необходимую медицинскую помощь.

    Несколько дней назад в Краснодарском крае средства противовоздушной обороны отразили атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Сочи и федеральной территории «Сириус». Обломки аппаратов обнаружили по нескольким адресам.