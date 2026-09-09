В Сочи на набережной произошел пожар после атаки безэкипажных катеров

В Сочи после атаки БЭК ВСУ начался пожар на набережной, пострадал один человек

Украинские безэкипажные катера (БЭК) ВСУ атаковали Сочи, на набережной произошло возгорание. Пострадал один человек, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале .

«В Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной», — сообщили в оперштабе.

После пожара к месту происшествия прибыли оперативные и специальные службы. Специалисты обследуют территорию, выяснят причины возгорания. Пострадавшему окажут необходимую медицинскую помощь.

Несколько дней назад в Краснодарском крае средства противовоздушной обороны отразили атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Сочи и федеральной территории «Сириус». Обломки аппаратов обнаружили по нескольким адресам.