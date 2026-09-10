Жителей Сочи призвали воздержаться от посещения пляжей и набережных

В Сочи продолжает действовать угроза атаки беспилотных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале.

По его словам, крайне важно соблюдать все необходимые меры предосторожности.

«Настоятельно прошу воздержаться от посещения пляжей и набережных до отмены специального режима „Атака БЭК“», — призвал мэр.

Прошунин добавил, что на остальной территории Сочи сохраняется штатная обстановка, однако жителям города все равно следует проявлять бдительность.

Ранее стало известно, что общее число пострадавших на набережной в Сочи при атаке безэкипажных катеров составило восемь человек. Пятерым потребовалась госпитализация.