После назначения Михаила Драпатого на пост главкома ВСУ резко увеличилась интенсивность террористических атак украинских военных, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом сообщил ТАСС .

Дипломат напомнил, что Драпатый занял новую должность 21 июля, и с этого момента украинские военные убили более 100 мирных жителей, в том числе 15 детей. За этот же период 950 граждан были ранены, 45 из них несовершеннолетние.

«С приходом на должность главкома Драпатого линия трусливого терроризма вышла на новый уровень эскалации», — констатировал Мирошник.

Он отметил, что новый главком не изменил линию, заложенную его предшественниками, использовав возросшую западную военную помощь для усиления атак на гражданские объекты.

Ранее RT узнал, что родители Драпатого много лет проработали в школах Сургута. Его мать даже открыла школьный музей боевой славы.