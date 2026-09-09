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    Атаковавшие набережную Сочи БЭК ранили восемь человек

    Краснодарский оперштаб: восемь человек пострадали в Сочи при атаке БЭК

    Фото: РИА «Новости»

    Общее число пострадавших на набережной в Сочи при атаке безэкипажных катеров составило восемь человек. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Там уточнили, что пятерых пострадавших забрали в больницы прибывшие бригады скорой помощи. Еще троим медики оказали помощь на месте.

    Атака морских беспилотников частично повредила инфраструктуру пляжа и участок Приморской набережной. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

    Украинские безэкипажные катера атаковали набережную Сочи глубокой ночью в четверг, 9 ноября. Как сообщил Оперативный штаб Краснодарского края, на пострадавшей территории возник пожар, который оперативно потушили спасатели.