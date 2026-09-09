Атаковавшие набережную Сочи БЭК ранили восемь человек
Краснодарский оперштаб: восемь человек пострадали в Сочи при атаке БЭК
Общее число пострадавших на набережной в Сочи при атаке безэкипажных катеров составило восемь человек. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Там уточнили, что пятерых пострадавших забрали в больницы прибывшие бригады скорой помощи. Еще троим медики оказали помощь на месте.
Атака морских беспилотников частично повредила инфраструктуру пляжа и участок Приморской набережной. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.
Украинские безэкипажные катера атаковали набережную Сочи глубокой ночью в четверг, 9 ноября. Как сообщил Оперативный штаб Краснодарского края, на пострадавшей территории возник пожар, который оперативно потушили спасатели.