Захарова назвала страны НАТО спонсорами терроризма после гибели людей в Геленджике

Страны НАТО и Евросоюза стали частью международного терроризма, против которого призывали бороться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар украинского беспилотника по пляжу в селе Архипо-Осиповке в Геленджике. Об этом сообщил ТАСС .

«В центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины», — отметила Захарова. Она добавила, что спонсируют терроризм страны Североатлантического альянса.

«Не так давно НАТО и ЕС декларировали нулевую толерантность терроризму. Сейчас они сами стали частью международной террористической деятельности», — подчеркнула представитель МИД.

Утром 3 августа ВСУ атаковали беспилотниками пляж в селе Архипо-Осиповка. В результате погибли шесть мирных жителей, трое из них дети. Пострадали около 40 человек.