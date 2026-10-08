Почти 400 беспилотников сбили за ночь над регионами России

Минобороны: за ночь над территорией России сбили 399 БПЛА

В течение минувшей ночи средства ПВО ликвидировали 399 беспилотников в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА сбивали над акваторией Черного моря, территориями Татарстана, Крыма и Башкирии, Московского региона, а также Ульяновской, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Саратовской областей.

Кроме того, военные уничтожали беспилотники в небе Самарской, Рязанской, Ростовской, Пензенской, Оренбургской, Орловской, Липецкой, Курской, Воронежской, Волгоградской, Брянской и Белгородской областей.

В МЧС предупреждали, что главной ошибкой граждан при атаках БПЛА является чрезмерное любопытство. Из-за желания посмотреть на беспилотники и потери внимания риск поражения обломками существенно возрастает.

В ведомстве призвали в случае объявления опасности укрыться в капитальных помещениях с кирпичными или бетонными стенами.