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    Почти 400 беспилотников сбили за ночь над регионами России

    Минобороны: за ночь над территорией России сбили 399 БПЛА

    Фото: РИА «Новости»

    В течение минувшей ночи средства ПВО ликвидировали 399 беспилотников в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что БПЛА сбивали над акваторией Черного моря, территориями Татарстана, Крыма и Башкирии, Московского региона, а также Ульяновской, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Саратовской областей.

    Кроме того, военные уничтожали беспилотники в небе Самарской, Рязанской, Ростовской, Пензенской, Оренбургской, Орловской, Липецкой, Курской, Воронежской, Волгоградской, Брянской и Белгородской областей.

    В МЧС предупреждали, что главной ошибкой граждан при атаках БПЛА является чрезмерное любопытство. Из-за желания посмотреть на беспилотники и потери внимания риск поражения обломками существенно возрастает.

    В ведомстве призвали в случае объявления опасности укрыться в капитальных помещениях с кирпичными или бетонными стенами.

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