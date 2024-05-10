В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 23:42 В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников РИА «Новости»

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В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Если сигнал застанет вас дома рано утром, не отводите детей в школу или детский сад. Не покидайте квартиры до отбоя сигнала „Угроза атаки БПЛА“», — говорится в сообщении.

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Жителей области попросили отойти от окон, скрывшись в помещениях, где их нет. Людей, которые находятся на улицах, призвали спуститься в подземный переход, паркинг или же зайти в ближайший дом.

В МЧС подчеркнули, что необходимо оставаться в безопасном месте, пока не прозвучит отбой сигнала об угрозе атаки дронов.

До этого в Курской, Воронежской и Липецкой областях объявляли опасность атаки БПЛА, призывая не паниковать.

Позже сообщили, что в Курской области силы противовоздушной обороны сбили украинский дрон.

Рано утром в области дежурные средства РЭБ перехватили дрон ВСУ в Кореневском районе, обошлось без разрушений и пострадавших.

В том же регионе саперы нашли два воздушных шара ВСУ с ящиками для взрывчатки, которые обезвредили, уничтожив.