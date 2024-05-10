Опасность атаки БПЛА объявили в трех регионах России | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 22:11 Опасность атаки БПЛА объявили в трех регионах России В Курской, Воронежской и Липецкой областях объявили опасность атаки БПЛА РИА «Новости»

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Власти Курской, Воронежской и Липецкой областей предупредили об опасности атаки беспилотников. Жителей регионов призвали не поддаваться панике и проявлять бдительность.

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в Telegram-канале о том, что в регионе привели в готовность средства ПВО для отражения возможной атаки беспилотников.

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«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — отметил он.

Также о режиме воздушной опасности, который ввели в Липецкой области, предупредил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

Глава Воронежской области Александр Гусев написал в Telegram-канале, что в регионе возникла опасность атаки беспилотников. Он попросил население следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Днем 9 мая средства ПВО уничтожили над Курской областью запущенный с территории Украины малоразмерный воздушный шар.