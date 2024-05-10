Украинский дрон перехватили в Курской области | 360°

Происшествия 10 мая 2024, 07:33 Украинский дрон перехватили в Курской области Старовойт: силы РЭБ перехватили украинский БПЛА в Кореневском районе РИА «Новости»

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Дежурные средства радиоэлектронной борьбы перехватили в Кореневском районе Курской области украинский беспилотник самолетного типа, который взорвался на земле. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Разрушений и пострадавших нет. Благодарю наших защитников!» — написал он.

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Старовойт призвал население региона не трогать обломки беспилотников и сохранять бдительность.

«О подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — добавил губернатор.

Вечером в четверг глава региона объявлял об опасности атаки украинских беспилотников. Днем 9 мая силы ПВО уничтожили над Курской областью украинский воздушный шар.

В среду националисты атаковали беспилотником трактор неподалеку от населенного пункта Троицкое, водителя отвезли в больницу.