Украинский беспилотник сбили над Курской областью | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 22:24 Украинский беспилотник сбили над Курской областью Старовойт: силы ПВО сбили дрон ВСУ над Курской областью РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Медвенском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В Курской области работает ПВО. В Медвенском районе сбит украинский БПЛА самолетного типа», — написал глава региона.

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Старовойт также поблагодарил российских зенитчиков за проделанную работу.

До этого опасность атаки беспилотников объявили в Курской, Воронежской и Липецкой областях. В этих регионах привели в боеготовность силы ПВО.

Вечером в пятницу, 10 мая, российские зенитчики также сбили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Кроме того, были уничтожены пять управляемых авиабомб и украинские беспилотники.

Ранее власти Башкирии после атаки ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Салавате заявили об усилении системы защиты предприятия.

Глава региона Радий Хабиров по итогам совещания оперативного штаба рассказал, что на восстановление пострадавшего здания на заводской территории по потребуется два или три дня, написал «ФедералПресс».