Воздушные шары ВСУ со взрывчаткой нашли в Курской области | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 22:51 Воздушные шары ВСУ со взрывчаткой нашли в Курской области Старовойт: саперы уничтожили два воздушных шара ВСУ с ящиками для взрывчатки Freepik

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Украинские боевики атаковали Курскую область, запустив с террористической целью с территории Украины два воздушных шара. со взрывчаткой. Российские саперы их уничтожили, написал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«В Рыльском районе обнаружены два воздушных шара с деревянными ящиками, в которых, предположительно, находилась взрывчатка. Они были уничтожены саперами Министерства обороны России», — уточнил глава региона.

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Украинские боевики уже не раз применяли малоразмерные воздушные шары для нанесения единичных ударов с террористическими целями по российской территории. Эти аппараты запускали с боевой нагрузкой, подвешивая взрывчатку при помощи троса к баллону. Полет шаров контролировали с помощью специального блока-контроллера для спутниковой навигации, как ранее сообщал «Коммерсант».

До этого в ночь на 10 мая украинские боевики атаковали дронами-камикадзе поселок Теткино, сбросив с коптеров взрывные устройства. В результате нападения загорелись три жилых дома.