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    Число сбитых в Московском регионе БПЛА достигло 116

    Фото: РИА «Новости»

    В Московском регионе ликвидировали еще 20 беспилотников. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

    «Уничтожены 20 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

    Начиная с полуночи мэр столицы сообщает об уничтожении БПЛА. Всего с начала суток в небе над регионом ликвидировали 116 дронов.

    Также силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Самарской области. Губернатор Роман Бусаргин заявил, что в городе Балаково, в результате ЧП погиб местный житель. Также несколько жилых домов получили повреждения.

    Накануне пожарные пострадали в Брянской области во время ликвидации последствий атаки дронов. Трое спасателей тушили дом, загоревшийся в результате ЧП, во время процесса сдетонировало еще одно взрывное устройство. В итоге спасателей госпитализировали.