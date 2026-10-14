Число сбитых в Московском регионе БПЛА достигло 116

В Московском регионе ликвидировали еще 20 беспилотников. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Уничтожены 20 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Начиная с полуночи мэр столицы сообщает об уничтожении БПЛА. Всего с начала суток в небе над регионом ликвидировали 116 дронов.

Также силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Самарской области. Губернатор Роман Бусаргин заявил, что в городе Балаково, в результате ЧП погиб местный житель. Также несколько жилых домов получили повреждения.

Накануне пожарные пострадали в Брянской области во время ликвидации последствий атаки дронов. Трое спасателей тушили дом, загоревшийся в результате ЧП, во время процесса сдетонировало еще одно взрывное устройство. В итоге спасателей госпитализировали.