В Госдуме назвали целью цепочки поставок оружия для ВСУ

Ивлев: цепочки поставок вооружения ВСУ определили как цели и отметили на картах

В России изучили и нанесли на карту в качестве целей логистические цепочки поставок вооружений украинской армии из-за границы. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Логистические цепочки поставок вооружений ВСУ изучены и нанесены на карты в качестве целей», — заявил парламентарий.

Кроме того, он допустил, что за атаки на Россию последует ответная реакция «высшего порядка».

До этого появилась информация, что Пентагон поставил Киеву устаревшие ракеты ATACMS, обновив при этом собственные запасы тактических ракетных комплексов.

Ранее глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украине передали противопехотные мины в связи с изменением тактики российской армии на передовой.

При этом в США сообщили, что украинские боевики стали реже применять артиллерию — РСЗО HIMARS практически исчезли из зоны боевых действий. ВСУ сделали ставку на дроны из-за дефицита артиллерии и личного состава.