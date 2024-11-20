NYT: командиры ВСУ сообщили об исчезновении почти всех РСЗО HIMARS

Украинские войска стали все реже использовать артиллерию. Бойцы рассказали американской газете The New York Times об исчезновении реактивных систем залпового огня HIMARS из зоны боевых действий.

Более 10 украинских солдат, с которыми журналистам удалось пообщаться, сообщили о заметном снижении количества артиллерийских обстрелов с их стороны за последние недели. Они признались, что почти перестали использовать американские системы.

«HIMARS — я их почти не слышу. Их почти нет. Если бы у нас было больше боеприпасов, это могло бы компенсировать нехватку людей», — сказал оператор дронов и командир роты Дмитрий.

Из-за дефицита артиллерии и личного состава Вооруженные силы Украины сделали ставку на беспилотники. По оценкам Дмитрия, на долю дронов теперь приходится более 80% успешных атак.

На этом фоне российские подразделения продолжили наступление. Одной из последних они освободили Ильинку в ДНР.