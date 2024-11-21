США отправили Украине почти просроченные ракеты ATACMS
Пентагон передал Украине устаревшие ATACMS, чтобы обновить свой арсенал
Благодаря военной помощи Украине Пентагон обновил собственные запасы тактических ракетных комплексов ATACMS. Армия избавилась от устаревших ракет с практически истекшим сроком годности, сообщило РИА «Новости».
С февраля 2022 года, по подсчетам сайта Ukraine Oversight, конгресс США увеличил лимит на поставки оружия до 33,3 миллиарда долларов, а Пентагон получил 45,8 миллиарда долларов дополнительных средств на восполнение запасов. Военные поделились с Вооруженными силами Украины ракетами ATACMS, срок службы которых истечет в 2025 году.
По программе в сфере безопасности (USAI) американские власти выделили 32,7 миллиарда долларов дополнительно. Эти деньги предназначены для закупок оружия на международных рынках.
После атак на ЛНР, Крым и Брянскую область в распоряжении ВСУ остались около полусотни ракет ATACMS. Политолог Андрей Кошкин сообщил, что Россия может защититься от них комплексами «Бук-М2» и С-400.