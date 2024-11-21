США отправили Украине почти просроченные ракеты ATACMS

С февраля 2022 года, по подсчетам сайта Ukraine Oversight, конгресс США увеличил лимит на поставки оружия до 33,3 миллиарда долларов, а Пентагон получил 45,8 миллиарда долларов дополнительных средств на восполнение запасов. Военные поделились с Вооруженными силами Украины ракетами ATACMS, срок службы которых истечет в 2025 году.

По программе в сфере безопасности (USAI) американские власти выделили 32,7 миллиарда долларов дополнительно. Эти деньги предназначены для закупок оружия на международных рынках.

После атак на ЛНР, Крым и Брянскую область в распоряжении ВСУ остались около полусотни ракет ATACMS. Политолог Андрей Кошкин сообщил, что Россия может защититься от них комплексами «Бук-М2» и С-400.