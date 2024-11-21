В Пентагоне объяснили решение о передаче ВСУ противопехотных мин

Глава Пентагона Ллойд Остин объяснил, что США передали Украине противопехотные мины, запрещенные Оттавским договором, в ответ на изменившуюся тактику армии России на фронте. Его заявление опубликовали на сайте оборонного ведомства страны.

«Мы видим, что российские войска изменили тактику. Они больше не начинают атаки с механизированных сил, а сначала используют пешие подразделения, которые выполняют задачи по расчистке путей для техники», — заявил он.

По словам шефа Пентагона, Украина уже сама занялась производством противопехотных мин. Кроме того, американские мины имеют «контролируемую функцию самоликвидации», поэтому их якобы безопаснее использовать.

Остин добавил, что США направят Украине новый пакет военной помощи на сумму до 275 миллионов долларов. В него войдут также боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, минометов и артиллерийских орудий, беспилотники.

Ранее представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен призвал руководство страны к диалогу с Россией ради предотвращения ядерной угрозы.