В бою его не видели. Стали известны подробности службы Пашаева в зоне СВО

Mash: сослуживцы экс-адвоката Пашаева ни разу не видели его в бою

Бывши адвокат Эльман Пашаев до задержания служил в зоне специальной военной операции командиром экипажа танка Т-80. Но числился он им лишь номинально, сообщил Telegram-канал Mash .

Контракт Пашаев заключил в феврале и служил в 95-м стрелковом полку, однако командованию он не понравился. Его перевели в 5-ю бригаду, где бывший адвокат уже наладил отношения с начальством.

«Но с сослуживцами, видимо, не вышло: по крайней мере, бойцы из бригады рассказывают, что еще ни разу не видели легендарного танкиста в бою на технике», — написали авторы публикации.

Ранее суд арестовал Пашаева по делу о мошенничестве на сумму более 40 миллионов рублей. Бывшему адвокату грозит до 10 лет колонии.

По данным СК, в феврале Пашаев пообещал мужу «королевы марафонов» Алексею Блиновскому, с которым служил в зоне СВО, освободить его и жену от уголовной ответственности за вознаграждение. Блиновский согласился и передал средства.

Пашаева задержали в Москве. Следком вышел на него при проверке контракта Блиновского с Минобороны. Позже стало известно, что бывший адвокат может быть причастным к отмыванию средств через собственный благотворительный фонд.