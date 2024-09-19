Муж Блиновской продолжит служить в зоне СВО после задержания Пашаева

Муж блогера Елены Блиновской Алексей продолжит служить в зоне проведения СВО, его контракт с Минобороны замораживать не будут. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По словам источника канала, в ближайшее время Блиновского доставят в Москву для участия в следственных действиях, а после этого отправят в Донецкую область, где он проходит службу.

«Несмотря на то что Блиновский передал Пашаеву 45 миллионов рублей наличкой для вызволения жены из СИЗО, арест ему не грозит», — отметил собеседник Shot.

По его словам, бизнесмен признан потерпевшим по делу о мошенничестве в крупном размере, которое вменяют экс-адвокату Эльману Пашаеву.

Сейчас правоохранительные органы проверяют законность заключения Блиновским контракта с Минобороны.

Ранее суд до 15 ноября арестовал бывшего адвоката Эльмана Пашаева по уголовному делу о мошенничестве. Ему грозит до 10 лет колонии.