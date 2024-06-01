«Уже распродают землю». Украина перестанет существовать в ближайшие 50 лет — Карлсон
Такер Карлсон: США предали Украину, как никто другой
Соединенные Штаты предали Украину, в ближайшие 50 лет от страны ничего не останется. Такое заявление сделал американский журналист Такер Карлсон, сообщило РИА «Новости».
«Они уже распродают землю на Украине иностранным инвесторам, наводнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать. Через 50 лет не будет такой нации, как Украина», — сказал он.
Карлсон подчеркнул, что «ни одна страна не предала Украину так», как это сделали США.
Ранее нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на возможное отсутствие своего покровителя — американского лидера Джо Байдена — на саммите в Швейцарии. Он назвал позицию Соединенных Штатов слабой и заявил, что неопределившиеся государства хуже врагов.
Затем Зеленский отстранил несколько влиятельных украинских чиновников, которые были наиболее близки к администрации США и дал приказ критиковать Байдена. Штаты ответили Зеленскому, напомнив о поддержке.