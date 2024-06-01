Соединенные Штаты предали Украину, в ближайшие 50 лет от страны ничего не останется. Такое заявление сделал американский журналист Такер Карлсон, сообщило РИА «Новости» .

«Они уже распродают землю на Украине иностранным инвесторам, наводнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать. Через 50 лет не будет такой нации, как Украина», — сказал он.

Карлсон подчеркнул, что «ни одна страна не предала Украину так», как это сделали США.

Ранее нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на возможное отсутствие своего покровителя — американского лидера Джо Байдена — на саммите в Швейцарии. Он назвал позицию Соединенных Штатов слабой и заявил, что неопределившиеся государства хуже врагов.

Затем Зеленский отстранил несколько влиятельных украинских чиновников, которые были наиболее близки к администрации США и дал приказ критиковать Байдена. Штаты ответили Зеленскому, напомнив о поддержке.

