Зеленский дал неожиданный приказ своим чиновникам

Владимир Зеленский приказал своим чиновникам критиковать американского президента Джо Байдена за отказ присутствовать на так называемом «мирном саммите» по Украине в Швейцарии. Об этом сообщило издание Financial Times .

«Офис Зеленского на этой неделе выпустил памятную записку чиновникам и депутатам, с которой ознакомилась FT, в которой им поручено критиковать как Байдена, так и президента Китая Си Цзиньпина за неучастие в саммите», — написали журналисты.

Американский лидер разочаровал Зеленского. Он в необычно резких выражениях заявил, что план Байдена присутствовать на сборе средств демократов, а не на «мирном» саммите — несильное решение. Отношения Украины и США стали напряженными, рассказал Financial Times один высокопоставленный правительственный чиновник, назначенный Зеленским.

Ранее Зеленский отстранил несколько влиятельных украинских чиновников, которые были наиболее близки к администрации США. Разногласия стран касаются в том числе возможности ВСУ использовать переданное западными странами оружие для ударов по России. Соединенные Штаты пока сомневаются, давать ли подобное «разрешение».