«Если молчат, это еще хуже». Зеленский устроил истерику на конференции в Бельгии

Зеленский: не определившиеся с участием в саммите в Швейцарии страны хуже врагов

Неопределившиеся с саммитом в Швейцарии государства хуже врагов. Такое эмоциональное заявление сделал Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бельгии, которую транслировал Reuters.

«Есть главы государств, которые до сих пор еще не высказались <…>. Если они молчат, это еще хуже, мне так кажется», — сказал он.

По мнению Зеленского, тех, кто молчит, устраивает происходящее. Участие в так называемом «мирном» саммите покажет, какой выбор сделало государство.

Конференцию по Украине в Швейцарии запланировали на 15–16 июня. Президент США Джо Байден вряд ли сможет участвовать в ней — в это время он собирается отправиться в Лос-Анджелес на мероприятие по сбору средств на его избирательную кампанию.

По предварительным данным, на конференции будут присутствовать представители не менее 80 стран. По мнению ряда аналитиков, Зеленский, сократив свою «формулу мира» до трех пунктов, превратил планирующийся саммит в карнавал, а сама страна выдвигает нереалистичный ультиматум.