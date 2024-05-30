Зеленский отстранил чиновников, близких к администрации США

Владимир Зеленский отстранил несколько высокопоставленных украинских чиновников, которые были наиболее близки к администрации США. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Стратегические разногласия омрачают путь Украины к преимуществу на поле боя. Они касаются в том числе возможности ВСУ использовать переданное западными странами оружие для ударов по России.

«Администрация [президента США Джо] Байдена строго запретила Украине использовать для этого американское оружие, поскольку она опасается, что активное вмешательство США <…> может перерасти в прямой конфликт между Вашингтоном и Москвой», — написали авторы материала.

Зеленский отстранил от власти некоторых высокопоставленных украинских чиновников, которые в последние недели считались наиболее близкими к администрации.

«Гнев Зеленского вряд ли направлен только на Белый дом», — отметили авторы публикации.

Ранее Зеленский эмоционально отреагировал на возможное отсутствие своего покровителя Джо Байдена на саммите в Швейцарии. Он назвал позицию Соединенных Штатов слабой и заявил, что неопределившиеся государства хуже врагов. Как отметили иностранные журналисты, Запад решил отречься от Украины и ее президента, утратившего легитимность.