США ответили на критику Зеленского по поводу отказа Байдена приехать на «саммит мира»

Джон Кирби: США примут участие в «саммите мира» в Швейцарии

Информации о том, кто будет представлять Соединенные Штаты на так называемом «саммите мира» в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине, на данный момент нет. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Чиновник прокомментировал критику президентом Украины Владимиром Зеленским того факта, что лидер США Джо Байден не дал своего согласия на участие в мероприятии.

«Нельзя сказать, что президент Байден не поддерживал Украину», — подчеркнул Кирби.

По его словам, «не имеет никакого значения, кто и в каком кресле будет сидеть» на саммите — главное, что Америка продолжит поддерживать Украину. Координатор Белого дома не сообщил, кто войдет в состав американской делегации.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация будет участвовать на саммите по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя.