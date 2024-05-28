Не очень сильное решение. Зеленский — об отсутствии Байдена на конференции в Швейцарии

Зеленский упрекнул Байдена за возможное отсутствие на конференции по Украине

SOPA Images/Keystone Press Agency
Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский осудил возможное отсутствие американского лидера Джо Байдена на саммите в Швейцарии. Своим мнением он поделился на пресс-конференции в Брюсселе.

Зеленский назвал позицию Соединенных Штатов слабой. Своим отсутствием Байден продемонстрирует поддержку президента России Владимира Путина.

«Я бы очень хотел, чтобы лично президент Байден присутствовал на „саммите мира“. При всем уважении, решение не присутствовать я считаю не очень сильным», — заявил украинский лидер.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что президент США вряд ли сможет участвовать в конференции по Украине. Вероятно, мероприятие не сможет посетить и вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.

Конференцию по Украине запланировали на 15–16 июня. В это время Байден собирается отправиться в Лос-Анджелес на мероприятие по сбору средств на его избирательную кампанию.

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