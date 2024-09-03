ISW: Россия взяла под контроль наибольшее число территорий с октября 2022 года

В августе 2024 года российские войска продвинулись на 477 квадратных километров в зоне СВО. Как сообщило издание Welt , это серьезное и самое масштабное продвижения за два года.

В последний раз бойцы так быстро продвигались в течение месяца в октябре 2022 года, когда отвечали на контрнаступление в районе Харькова. За август Россия также взяла под контроль наибольшее число территорий.

«Это самый большой прирост территорий с октября 2022 года, который соответствует продвижению более чем в 15 квадратных километров в день в августе», — написали авторы материала.

Ранее российские бойцы освободили населенный пункт Скучное в ДНР. До этого под контроль ВС России перешла Синьковка в Харьковской области.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что украинские военные, совершив нападение на Курскую область, хотели остановить наступление российской армии в Донбассе, но ничего не вышло. После на Западе заговорили о «начале конца» президента Украины Владимира Зеленского.

При этом республика до сих пор отказывается от переговоров с Россией. Украинская сторона не хочет идти на территориальные уступки и не готова соглашаться на новые минские договоренности.