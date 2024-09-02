Путин назвал цель провокации ВСУ в Курской области

Путин: ВСУ атакой под Курском хотели остановить наступление России в Донбассе

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency
Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ, совершив нападение на Курскую область, пытались остановить наступление российских войск в Донбассе, однако их попытки оказались безуспешными, заявил президент России Владимир Путин. Его слова привела пресс-служба Кремля.

Также он добавил, что украинские боевики стремились дестабилизировать обстановку в российском приграничье, и пообещал, что Россия с ними разберется.

Ранее утром стало известно, что ВСУ бросили позиции у здания больницы в южной части Селидова в ДНР и пытаются наспех укрепить линию обороны в городе.

Офицер американской армии в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что группировка украинских военных, атаковавшая Курскую область, значительно ослабла, и теперь ей приходится отступать, неся большие потери как среди личного состава, так и среди техники.

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