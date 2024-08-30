Глава администрации Ганчев: ВСУ сосредоточили военных и технику под Купянском

Большая часть личного состава Вооруженных сил Украины и техники сосредоточилась под Купянском, где наблюдаются тяжелые бои. Об этом глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил в Telegram-канале .

«Синьковка перешла под наш контроль. Тяжелые бои продолжаются. Движемся дальше», — написал он.

Ранее Генеральный штаб ВСУ признал напряженной ситуацию на Купянском направлении. ВС России больше 20 раз атаковали этот участок фронта. Сложные бои также происходят на Кураховском, Торецком, Лиманском, Покровском и Северском направлениях.

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко также сообщил, что украинские подразделения стали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска. В ходе хаотичного отхода бойцы ВСУ бросили оружие на позициях.