ВСУ сосредоточили технику и солдат на Купянском направлении

Глава администрации Ганчев: ВСУ сосредоточили военных и технику под Купянском

Фото: РИА «Новости»

Большая часть личного состава Вооруженных сил Украины и техники сосредоточилась под Купянском, где наблюдаются тяжелые бои. Об этом глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил в Telegram-канале.

«Синьковка перешла под наш контроль. Тяжелые бои продолжаются. Движемся дальше», — написал он.

Ранее Генеральный штаб ВСУ признал напряженной ситуацию на Купянском направлении. ВС России больше 20 раз атаковали этот участок фронта. Сложные бои также происходят на Кураховском, Торецком, Лиманском, Покровском и Северском направлениях.

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко также сообщил, что украинские подразделения стали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска. В ходе хаотичного отхода бойцы ВСУ бросили оружие на позициях.

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Petrov Sergey/news.ru

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