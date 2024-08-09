На Украине объяснили, почему считают бессмысленными переговоры с РФ

Правительство Украины сейчас не видит смысла в переговорах с Россией. Об этом заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с изданием «Европейская правда».

«Мы четко понимаем, что никакого смысла в каких-либо переговорах <…> вот таких прямых, во-первых, на сегодня не существует. А вообще мы не видим в этом результата, который нужен Украине», — объяснил он.

Чиновник объяснил, что украинская сторона не хочет идти на территориальные уступки и не готова соглашаться на новые минские договоренности.

Ранее стало известно, что на Западе серьезно стали думать о начале мирного урегулирования конфликта из-за неудач ВСУ на поле боя. По данным издания Welt, Владимиру Зеленскому придется смириться с фактом неизбежности мирного процесса, потому что западные кураторы будут давить на него.