Российские военные группировки «Центр» освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Бойцы нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик, а также отразили девять контратак. Потери ВСУ за сутки составили до 475 военных.

Подразделения Южной группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника в ДНР, а войска «Севера» нанесли поражение украинским бригадам ВСУ в Харьковской области. Кроме того, боевики потеряли за сутки до 520 военнослужащих в зоне ответственности группировки «Юг».

С начала спецоперации российские бойцы уничтожили 924 самолета и вертолета ВСУ, почти 31 тысячу беспилотников и 17 805 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее российские военные нанесли групповой удар по объектам ОПК Украины. Под атаку также попали места сборки и хранения беспилотников, пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наемников.