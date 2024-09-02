На Западе заявили о «начале конца» Зеленского из-за ситуации в Курской области

Журналист Боуз: провал в Курской области может стать началом конца Зеленского

James McGill/Keystone Press Agency
Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

После провала ВСУ в Курской области российские войска прорвали их оборону в Донбассе и стремительно продвигаются вперед. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X.

«Города и деревни, которые укрепляли с 2014 года, берутся на ежедневной основе. Курск может, как и предсказывалось, ознаменовать настоящее начало конца для Зеленского», — заявил он.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что украинские военные, совершив нападение на Курскую область, хотели остановить наступление российской армии в Донбассе, однако у них это не получилось. Он пообещал, что с боевиками, вторгнувшимися в регион, разберутся.

Накануне основатель файлообменников Mega и Megaupload Ким Дотком заявил, что режим Зеленского может пасть в течение считаных месяцев.

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Источник фото: Константин Семенец

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