После провала ВСУ в Курской области российские войска прорвали их оборону в Донбассе и стремительно продвигаются вперед. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X .

«Города и деревни, которые укрепляли с 2014 года, берутся на ежедневной основе. Курск может, как и предсказывалось, ознаменовать настоящее начало конца для Зеленского», — заявил он.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что украинские военные, совершив нападение на Курскую область, хотели остановить наступление российской армии в Донбассе, однако у них это не получилось. Он пообещал, что с боевиками, вторгнувшимися в регион, разберутся.

Накануне основатель файлообменников Mega и Megaupload Ким Дотком заявил, что режим Зеленского может пасть в течение считаных месяцев.