Украинским военным дали внезапный совет после уничтожения HIMARS

Журналист Репке: ВСУ нужно как можно скорее прятать РСЗО из-за российских дронов

Передвижения украинских РСЗО HIMARS находятся под наблюдением российских дронов, поэтому ВСУ нужно как можно скорее их спрятать. Таким предположением поделился немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.

«Надеюсь, украинской армии теперь ясно, что ей придется отодвинуть управляемые ракеты для HIMARS еще дальше после обстрелов из Сумской области», — написал он.

Репке напомнил, что российские военные ведут наблюдение за всей зоной огневой поддержки ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов.

По данным Минобороны, ВС России высокоточными ракетными ударами уничтожили в Сумской области три пусковые установки HIMARS. Также под удар попала установка ЗРК «Ирис-Т» и радиолокационная станция «ТРМЛ-4Д»

Для нападения на Курскую область украинские войска вооружились техникой стран НАТО. В арсенале Вооруженных сил Украины появился немецкий инженерный танк Wiesent на базе Leopard 1.