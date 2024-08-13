Немецкий инженерный танк заметили в арсенале ВСУ в Курской области

Для нападения на Курскую область украинские войска вооружились техникой стран НАТО, в том числе немецким инженерным танком Wiesent на базе Leopard 1. Об этом сообщил обозреватель газеты Bild * Юлиан Репке.

Бронемашины заметили на видео из Курской области. Репке заявил, что Германия поставила Украине несколько экземпляров Wiesent. По его словам, обычно эти саперные танки использовали для возведения собственных линий обороны или прорыва сооружений противника. С какой целью их использовали в последней операции, обозревателю неизвестно.

Вооруженные силы Украины в феврале перебросили один Wiesent на Купянское направление. Вместе с ним в Харьковской области засекли скопление другой немецкой бронетехники, например, танка Leopard и мостоукладчика Biber.

Атака на Курскую область началась вечером 6 августа. ВСУ понесли большие потери, некоторые диверсанты сдались в плен и рассказали о приказах командования.

* «Bild на русском» включили в реестр иностранных агентов.