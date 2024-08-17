Войска ликвидировали украинскую установку ЗРК «Ирис-Т» в Сумской области

Российские бойцы с помощью ракет уничтожили украинскую установку зенитного ракетного комплекса «Ирис-Т» и радиолокационную станцию «ТРМЛ-4Д» в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные атаковали ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сорочина, Любимовка, а также юго-восточнее Коренева, Леонидова и Косицы. ВС России ударили по резервам ВСУ, арсеналам и складам горючего около Кияниц, Косицы, Хотени и Бояро-Лежачей Сумской области.

По данным оборонного ведомства, за сутки украинская армия потеряла до 300 боевиков, 31 единицу техники, 25 боевых бронированных машин, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что с начала вторжения в Курскую область ВСУ лишились до 3160 человек личного состава. Российские военные уничтожили пять установок ЗРК, шесть установок РСЗО, в том числе три американских HIMARS, 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.