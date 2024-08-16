Стрелявшие по Курской области установки HIMARS уничтожили ударом ракет
Минобороны показало кадры уничтожения двух установок HIMARS в Сумской области
Российские военные прямыми ракетными ударами уничтожили размещенные в селе Мирополье Сумской области две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS. Кадры подрыва украинского оружия показала пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что боевики использовали установки для обстрелов Курской области. На опубликованном видео после попадания российских ракет обе взорвались и долго горели.
Кроме самих установок, на месте взрыв уничтожил транспортно-заряжающую машину и два дополнительных пакета реактивных снарядов).
В минувший четверг, 15 августа российские военные запустили ракету «Искандер-М» для поражения пусковой установки HIMARS в Сумской области. Вместе с оружейной установкой ВСУ уничтожили шесть ракет и два автомобиля охраны. По данным пресс-службы ведомства, украинские боевики использовали установку для ударов по курской территории.