Стрелявшие по Курской области установки HIMARS уничтожили ударом ракет

Минобороны показало кадры уничтожения двух установок HIMARS в Сумской области

Фото: РИА «Новости»

Российские военные прямыми ракетными ударами уничтожили размещенные в селе Мирополье Сумской области две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS. Кадры подрыва украинского оружия показала пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что боевики использовали установки для обстрелов Курской области. На опубликованном видео после попадания российских ракет обе взорвались и долго горели.

Кроме самих установок, на месте взрыв уничтожил транспортно-заряжающую машину и два дополнительных пакета реактивных снарядов).

В минувший четверг, 15 августа российские военные запустили ракету «Искандер-М» для поражения пусковой установки HIMARS в Сумской области. Вместе с оружейной установкой ВСУ уничтожили шесть ракет и два автомобиля охраны. По данным пресс-службы ведомства, украинские боевики использовали установку для ударов по курской территории.

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