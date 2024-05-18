Украинский генерал набросился на Зеленского из-за «подарка» Путину | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 10:20 Украинский генерал набросился на Зеленского из-за «подарка» Путину Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский создал отличные условия для ВС России в Харькове РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский создал идеальные условия для российских войск в Харькове. Такое заявление сделал украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Телеканал Прямой».

«Зеленский вместе со своей свитой не так давно приезжал в Харьковскую область и рассказывал, как там все круто и просто идеально. Но идеального для кого? Как показало — идеально для россиян», — подчеркнул он.

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Российская армия смогла спокойно преодолеть территории, где не было, как уверен военный, укрепленных позиций.

Продвижение российских сил в Харьковской области стало сюрпризом для всех, заявил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон. Войска продолжают продвигаться в зоне спецоперации и освобождать территории. При этом российская армия не стремится занять Харьков — бойцы отвечают на атаки ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский ранее пожаловался, что зона боевых действий в регионе увеличилась на 70 километров. Российские бойцы, подчеркнул он, начали наступление значительно раньше запланированного срока. В день наступления России под Харьковом терминалы Starlink впервые вышли из строя, «ослепив» украинских боевиков.